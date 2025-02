Le reproche hallucinant de DAZN à la LFP

Pendant de longs mois, la LFP et son président Vincent Labrune ont lutté pour trouver le meilleur diffuseur pour la Ligue 1, et surtout le meilleur montant. Au cours de négociations gré à gré avec les différents acteurs du marché, le patron de la Ligue de football professionnel a tenté de séduire ses interlocuteurs pour qu’ils déboursent la plus grosse somme possible. Quitte à enjoliver un peu les choses ?

Selon L’Equipe, l’un des reproches actuels formulés par DAZN, qui a empoché la majeure partie de la L1 pour 400 M€ par saison, concerne les informations fournies par la LFP sur le contexte du marché français. Et notamment une surévaluation du potentiel nombre d’abonnés pour le diffuseur principal…