Le Qatar met David Beckham dans le pétrin

Hier, le London Evening Standard lâchait une petite bombe en révélant que l’ancien joueur et actuel propriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, allait signer un partenariat en or massif avec le Qatar. En clair, le petit état du Golfe a proposé au Spice Boy de devenir son ambassadeur (pendant 10 ans) et celui du Mondial 2022 en échange d’un chèque de 175 M€.

Un contrat en or massif qui a attiré à Becks des ennuis. En effet, le Telegraph indique que plusieurs associations LGBT ainsi qu’Amnesty International ont réclamé à Beckham de se servir de sa notoriété afin de soulever auprès du Qatar les problèmes des droits de l’homme et la répression de l’homosexualité.