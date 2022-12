CdM 2022, Maroc : Walid Regragui encense les Bleus et Didier Deschamps

La suite après cette publicité

Avant la petite finale de cette Coupe du Monde, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui est revenu sur la défaite face à l'équipe de France. L'ancien coach du Wydad a été très élogieux envers l'équipe de Didier Deschamps qu'il voit comme une machine à gagner même quand l'adversaire à le sentiment d'avoir la place pour marquer. «Je me dis que c’est la France, que c’est toujours comme ça qu’ils gagnent leurs matchs et ce n’est pas un hasard. À chaque fois, les pays pensent ne pas être loin de gagner, mais en fait, c'est encore loin. La France sait gagner ces matchs. C’est ça qui est dur avec les Bleus. Ils vous laissent à chaque fois ce goût amer. Parce que quand tu joues contre eux, tu sens que tu n'es pas loin de… Mais à l’arrivée, tu es éliminé. Il faut l’accepter», a-t-il lancé avant d'évoquer la finale de ce dimanche et d'encenser Didier Deschamps.

«Ça va être un match équilibré comme toutes les finales. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce match : d'abord le trophée majeur, celui de meilleur joueur aussi et celui de meilleur entraîneur, même si Didier Deschamps a montré que c'était le meilleur sélectionneur du monde. Il n'y a pas de débat. Pour Mbappé, il a l'un des meilleurs joueurs de l'histoire en face de lui. Pour le détrôner, deux Coupes du Monde, ça peut aider. Que le meilleur gagne, même si mon cœur penche pour la France, car j'ai grandi là-bas. Mais je souhaite le meilleur à l'Argentine aussi, car je connais bien l'entraîneur argentin. J'ai joué avec lui. J'espère que le match ne sera pas fermé, mais c'est une affiche rêvée, c'est sûr.»