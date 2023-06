Marcelino est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille !

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur. Son nom ? Marcelino ! Troisième du dernier exercice en Ligue 1 et avant de disputer un tour préliminaire puis un barrage pour accéder à la Ligue des Champions, le club phocéen a trouvé son architecte. Après le départ d’Igor Tudor, un an après son arrivée sur le banc marseillais, les Olympiens vont donc découvrir un profil qui le rapproche de celui du Croate. Homme de poigne, franc et direct, l’ancien coach de l’Athletic a un caractère bien trempé.

«L’Olympique de Marseille annonce la signature de Marcelino au poste d’entraîneur. Passé par de nombreux clubs historiques, Marcelino García Toral a su se forger une renommée grâce à sa culture tactique et aux trophées glanés au cours de sa carrière», précise à ce titre le communiqué de la formation marseillaise pour officialiser la nouvelle. Passé par Saragosse, le Racing Santander, Séville, Villarreal, Valence et donc l’Athletic Bilbao, l’Espagnol a décidé de rejoindre son ami Pablo Longoria. Si son profil semble parfaitement correspondre à l’identité olympienne, ce premier challenge hors d’Espagne restera, malgré tout, un défi de taille.

À lire

OM : les joueurs en danger avec Marcelino

Un coach direct, une personnalité marquée !

Préféré à Paulo Fonseca ou encore Fabio Grosso, Marcelino aura, en effet, la lourde responsabilité de qualifier le club pour la phase de poules de la C1. Pour ce faire, l’OM pourra compter sur ce travailleur acharné, peu adepte des changements tactiques récurrents. Dans le portrait que nous vous avions dressé de lui, Marcelino est dépeint comme un coach très attaché à son 4-4-2 et réputé pour avoir des équipes à l’assise défensive très solide.

La suite après cette publicité

Perfectionniste et adepte des séances de vidéo poussées, l’Espagnol propose généralement un jeu direct, et demande beaucoup à ses joueurs une projection rapide vers l’avant. De bon augure pour l’OM avant quelques rencontres couperets. Réputé pour avoir la même obsession du détail qu’un certain Marcelo Bielsa, le natif de Careñes va désormais devoir trouver le bon équilibre avec sa direction pour construire un effectif compétitif. Une nouvelle page s’ouvre officiellement sur la Canebière…