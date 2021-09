Ajax Amsterdam, LdC : Ten Hag salue la performance historique de Sébastien Haller

Sébastien Haller a réalisé une performance historique mercredi soir. Face au Sporting Lisbonne, l’attaquant de 27 ans a été auteur d’un quadruplé, le tout pour son premier match de Ligue des Champions. Il est le premier joueur depuis Marco van Basten à qui cela arrive, à la seule différence que le Néerlandais avait déjà joué en C1 auparavant, avant la refonte de la compétition en 1992. En conférence de presse, son entraîneur, Ten Hag, a été très élogieux envers Haller à l’issue du match.

« Marquer quatre buts lors d’un seul match de Ligue des Champions est quelque chose d’extraordinaire. Marquer quatre buts lors de son premier match de Ligue des Champions est quelque chose d’extraordinaire. Je ne sais pas qui est le dernier joueur à avoir réalisé cela. Je me souviens de Marco van Basten. C’est l’une des plus grandes icônes de l’histoire du football. Cela prouve quelle performance historique a été réalisée par Sébastien Haller. C’est aussi le reflet de toutes ses qualités. Il apporte beaucoup, pas seulement avec son physique, mais aussi grâce à son positionnement, à sa finition. Et je crois aussi qu’il faut être très fort mentalement pour être capable de réaliser cela », a-t-il déclaré.