Real Madrid : la réaction de Carlo Ancelotti et du vestiaire à l'échec Mbappé

« Je regrette ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ils ont brisé le rêve que vous aviez depuis que vous étiez enfant. Je vous souhaite le meilleur ». On peut le dire, Florentino Pérez était déçu, mais est resté plutôt classe lorsqu'il a fallu répondre à Kylian Mbappé. Bien loin de la rage et même de la haine qu'on peut lire ou entendre chez les journalistes pro-Madrid ou chez les supporters.

Et dans le vestiaire du Real Madrid alors, comment on a accueilli cette nouvelle ? Selon les informations de Marca, les réactions ont été plutôt calmes, et il y a même eu une certaine indifférence. Il y a eu quelques réactions sur les réseaux sociaux, à l'image de celle de Benzema que la presse espagnole attribue à ce feuilleton, mais aucun catastrophisme ni énorme surprise.

Le vestiaire s'en fiche !

Le journal explique que Carlo Ancelotti suivait logiquement l'avancée du dossier, tout comme les joueurs, mais que les deux parties n'étaient pas spécialement catastrophées par son issue. « Ils s'en fichaient de ce qui se passait avec le champion du monde », va même jusqu'à écrire le média espagnol. Très soudé, le groupe madrilène a surtout la tête à la Ligue des Champions.

Une finale qui a été éclipsée par le dossier Mbappé dans les médias et même chez beaucoup de supporters, mais les joueurs eux restent 100% concentrés sur cette échéance et n'ont pas été perturbés plus que ça par ce feuilleton interminable. Mais nul doute qu'en cas de nouvel affrontement entre le Real Madrid et le PSG dans les prochaines années, ils auront à coeur de prouver au Français qu'il s'est trompé...