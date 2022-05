PSG : Kylian Mbappé se fait détruire à Madrid

La suite après cette publicité

Le réveil est dur ce dimanche matin à Madrid. Si le climat estival déjà bien présent sur la capitale espagnole laisse présager une belle journée de dimanche, nul doute que les supporters du Real Madrid vont avoir une sacrée gueule de bois au réveil. Les journalistes eux sont aussi passablement énervés, eux qui fêtaient déjà, trop tôt donc, la signature du Bondynois...

Le quotidien Marca titre logiquement sur le Français sur sa une : « il faut avoir beaucoup de classe pour pouvoir jouer au Real Madrid ». Son de cloche similaire chez AS, où on explique que « Mbappé préfère l'argent du PSG à la légende madrilène », avec un grand « tant pis pour lui » sur sa une. Chez les deux principaux médias madrilènes, on n'a clairement pas apprécié le fait que Kylian Mbappé ait changé d'avis seulement quelques jours après avoir dit oui à Florentino Pérez.

Les journalistes l'ont mauvaise

Mais clairement, les deux journaux restent plutôt soft par rapport à ce qu'on a pu entendre sur les plateaux radio ou TV. Dans la fameuse émission El Chiringuito de Jugones, ça a bien ragé. « En 2025, toujours sans Ligue des Champions, sans Ballon d'Or, c'est fini, tu ne viendras pas. Si tu veux visiter le Bernabéu, tu feras la visite pour les touristes. Tu ne joueras jamais au Real Madrid, pas une minute de ta vie, c'est fini. Tu vas avoir tout l'argent du monde, mais ton rêve de gamin, tu ne le vivras jamais », s'est emporté Tomas Roncero. « Je me sens arnaqué. Mbappé a utilisé le Real Madrid pour avoir un meilleur contrat à Paris. Je ne veux plus rien savoir de lui », a lancé Juanma Rodriguez, autre consultant vedette du show.

« Mbappé s'est foutu de la gueule du Real Madrid », a pour sa part confié Edu Aguirre. Des réactions qui reflètent aussi le sentiment des supporters madrilènes, particulièrement déçus, à tel point que la finale de Ligue des Champions dans moins d'une semaine passe plutôt inaperçue. A noter tout de même que chez les supporters du Barça et de l'Atlético de Madrid, on rigole plutôt bien depuis hier soir, et on se range plutôt du côté du PSG. Tout le monde n'est pas triste en Espagne, loin de là...