Mercato : Tottenham a fait de Marcus Thuram sa priorité

Actuellement avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2020, Marcus Thuram n'a certainement pas la tête à son avenir. Arrivé au Borussia Mönchengladbach en 2019 après son aventure à Guingamp, l'attaquant aujourd'hui âgé de 23 ans est à un tournant de sa jeune carrière. Il y a quelques jours, nous vous révélions en exclusivité que le fils de Lilian Thuram, ainsi que son compatriote Alassane Pléa, voulait quitter la formation de Bundesliga.

La suite après cette publicité

Auteur de 11 buts et 12 passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues, l'international français (3 sélections) a réussi à taper dans l'œil de certaines formations. Justement, le 3 juin dernier, nous vous expliquions que l'Angleterre était une destination possible pour Marcus Thuram, qui a donc joué en France et en Allemagne. Et cette tendance se confirme...

Négociations en cours entre les parties

D'après les informations de RMC Sport, l'ancien Guingampais est actuellement en discussion avec le club anglais de Tottenham. Septièmes de Premier League en 2020-2021, les Spurs veulent s'attacher les services du Français qui est tout simplement leur priorité explique le média. Aucun prix n'a été évoqué pour le moment mais du côté de Glabach, Marcus Thuram dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros (elle passera à 45M€ en 2022).

Reste désormais à savoir ce qu'en pense le Borussia Mönchengladbach, où le natif de Parme (Italie) a encore un contrat jusqu'en juin 2023. Mais si certains clubs veulent passer à l'action pour recruter Marcus Thuram, il faudrait mieux le faire cet été avec le prix de la clause. Et dans ce cas-là, le club allemand n'aura pas vraiment son mot à dire.