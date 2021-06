Marcus Thuram et Alassane Pléa cherchent à quitter le Borussia Mönchengladbach

Le Borussia Mönchengladbach a perdu gros cette saison : une qualification européenne, son entraîneur Marco Rose et l'efficacité de ses attaquants français. On est probablement un peu dur sur le dernier point, mais avec 6 buts en Bundesliga pour Alassane Pléa et 8 pour Marcus Thuram, force est de constater que les deux artificiers principaux ont été à court de munitions cette saison. La participation à la Ligue des Champions leur a toutefois permis des coups d'éclat (5 buts pour Pléa dont un triplé contre le Shakhtar, doublé de Thuram contre le Real Madrid).

Suffisant pour bien se faire voir ? C'est potentiellement le cas. Pour les deux joueurs en tout cas, l'idée est d'aller voir ailleurs durant ce mercato estival. Selon nos informations, leurs agents se sont activés pour trouver une porte de sortie. L'Angleterre serait, pour les deux, une possibilité, mais plusieurs options seraient déjà sur la table. Malgré une saison en dent de scie pour les deux Français, les courtisans existent.

Pléa (28 ans) aura un bon de sortie, lui qui est lié jusqu'en 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, où il vient de passer les 3 dernières saisons. Pour Thuram, les choses sont un peu plus compliquées mais il dispose d'une clause libératoire à 30 M€. Elle passera à 45 M€ l'été prochain. Ce mercato estival apparaît donc comme une fenêtre de tir idéal pour les courtisans de l'international français de 23 ans.