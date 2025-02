Monaco : la réaction de Mika Biereth après son nouveau triplé

10 buts en 7 matches, joueur le plus rapide à atteindre ce total devant Zlatan Ibrahimovic (9 matches). Troisième triplé en 2 mois avec Monaco. Voilà les chiffres bluffants de Mika Biereth depuis son arrivée à l’AS Monaco. Le buteur danois, encore auteur de trois buts face à Reims ce soir (3-0), est une machine à marquer. Après la rencontre, au micro de DAZN, il s’est confié sur son impressionnante forme du moment.

«Ma sortie ? J’étais juste un peu fatigué à la fin, mais ça va. Ce moment est top. Je marque beaucoup de buts et c’est toujours bien, mais il y a aussi la qualité de mes coéquipiers qui me donnent de bons ballons. J’ai loupé quelques occasions aussi aujourd’hui. C’est bien pour moi ces buts. Je prends match après match, je suis buteur et j’ai envie de marquer des buts à chaque match. Mon premier match, c’était contre Montpellier et on a vu qu’on se trouvait bien avec mes coéquipiers. J’ai continué à bien jouer avec mes coéquipiers, bien me déplacer, ils me trouvent bien et j’ai juste à être au bon endroit. Mon troisième but est mon préféré car je suis pile là où je dois être. Je suis impliqué dans les matches, on travaille ensemble dans les espaces. Je vais récupérer le ballon du match et le mettre sur le sol de ma maison (rires) parce que je n’ai plus de place sur les étagères.»