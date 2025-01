Randal Kolo Muani prend la parole après son arrivée à la Juventus

C’est la fin d’un feuilleton à rallonge. Déclassé par Luis Enrique ces derniers mois, Randal Kolo Muani savait son avenir bâti sur du sable au PSG. C’est finalement la Juventus Turin qui a obtenu les faveurs de l’international tricolore, convaincu par le discours de Thiago Motta. Ces derniers jours, RKM avait déjà pris part aux séances d’entraînement des Juventini, mais attendait l’officialisation de son prêt qui dépendait alors d’un départ parisien (Juan Bernat a été libéré de son contrat, ndlr).

La suite après cette publicité

Cette officialisation est donc tombée cet après-midi, à deux jours d’un choc face à Naples, qui marquera probablement ses débuts sous le maillot noir et blanc. En attendant, l’ancien attaquant de Nantes a donné sa première interview aux médias du club piémontais : «je suis très heureux d’être ici, fier de porter ce maillot et impatient de jouer devant nos fans. Il y a eu beaucoup de Français qui ont marqué l’histoire du club, comme Zidane. J’ai aussi aimé Trézeguet. Plus récemment, il y avait Pogba, il y a eu Thuram…», a exprimé le vice-champion du monde.

Thiago Motta a joué un rôle important dans son arrivée

Au cours de cet entretien, l’attaquant de 26 ans a également évoqué la teneur de ses échanges avec son nouvel entraîneur, Thiago Motta, désireux de le relancer après des derniers mois plus que laborieux à Paris : «nous avons discuté longtemps, il m’a expliqué sa philosophie en détail et m’a convaincu de signer pour la Juve. J’ai hâte de commencer maintenant. Concernant mon poste ? Je n’ai pas de préférences, juste être sur le terrain. Je jouerai là où l’entraîneur décide. Mais si je dois choisir, c’est au poste d’avant-centre. C’est le rôle dans lequel je m’exprime le mieux», a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

RKM sait le défi qui l’attend, dans un tout nouveau club, mais aussi dans tout un nouveau championnat réputé pour sa rigueur tactique. «Si je connais la Serie A ? C’est un championnat très difficile, j’ai hâte de m’y frotter. J’ai joué ici avec la France contre l’Italie. C’était un super match et avec beaucoup de pression. Maintenant, je suis prêt et j’espère voir les fans rapidement au stade.» S’il ne sera pas éligible pour participer à la dernière journée de phase de ligue face à Benfica, mercredi prochain, en C1, Kolo Muani pourra en revanche disputer les 16es de finale (ou 8es dans l’hypothèse où la Juventus terminait dans les 8 premiers, ndlr). Il pourrait alors croiser la route du PSG, club auquel il appartient toujours.