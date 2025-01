Le PSG prête Randal Kolo Muani à la Juventus

C’était attendu depuis quelques heures et la fin des négociations entre le PSG et la Juventus, dont nous vous faisions état étape par étape. Après avoir accepté le deal et donné satisfaction à la traditionnelle visite médicale, Randal Kolo Muani (26 ans) quitte donc le club de la capitale pour rejoindre la Vieille Dame jusqu’à la fin de la saison. Il s’agit d’un prêt payant sans option d’achat. L’information a été officialisée à l’instant par les deux clubs. C’est l’aube d’une nouvelle aventure pour l’attaquant, qui espère bien se relancer après des mois difficiles.

«Randal Kolo Muani est un nouveau joueur de la Juventus. Bienvenue à Turin», écrit la Juventus sur les réseaux sociaux. Kolo Muani disposera donc de six mois en Serie A et en Ligue des Champions pour se redonner de la confiance et reprendre une carrière en club au point mort depuis la fin de l’automne. Luis Enrique ne comptait plus du tout sur lui. Il n’a d’ailleurs plus joué depuis le 6 décembre dernier et 28 minutes face à Auxerre.

Un transfert à 90 M€ qui a pesé

Sa situation devenait de plus en plus difficile à tenir à Paris. Arrivé avec beaucoup d’espoir à l’été 2023 contre 90 M€ après d’interminables négociations avec l’Eintracht Francfort, l’ancien Nantais vivait un rêve éveillé, lui le natif de la banlieue parisienne, à Bondy. Mais il a vite déchanté au sein d’un effectif très fourni. Soufflant le chaud et le froid, alternant entre titularisations et sorties de banc, Kolo Muani parvient tout de même à inscrire 12 buts et délivrer 6 passes décisives en 44 matchs la première saison mais il sait que les attentes sont plus fortes.

Le départ de Kylian Mbappé l’été dernier laisse un vide qu’il ne parvient pas à combler. Malgré la blessure de Ramos dès le premier match de Ligue 1 au Havre, RKM recule doucement dans la hiérarchie, devancé par Asensio, Lee puis Doué, tous essayé en faux neuf avec plus ou moins de succès. L’équipe de France lui a permis de tenir bon (7 buts lors de ses 13 dernières sélections) et de rester dans le giron des grands clubs. C’est désormais sous la houlette de Thiago Motta à la Juventus qu’il devra relancer une machine grippée depuis un petit moment maintenant.