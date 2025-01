PSG : Randal Kolo Muani a dit oui à la Juventus !

Randal Kolo Muani (23 ans) va quitter le Paris Saint-Germain cet hiver. L’ancien Nantais, qui n’a plus joué depuis le 6 décembre dernier et cette entrée en jeu face à Auxerre, n’était plus un élément indéboulonnable de l’effectif de Luis Enrique ces derniers mois. «Je ne sais pas. Le mercato, pour moi, c’est plutôt le marché des fruits, du poisson, du pain… Je n’ai rien à dire», répondait-il dimanche soir, après la victoire face à l’ASSE (2-1).

Depuis, de nombreux clubs ont tâté le terrain pour enrôler l’attaquant français, acquis à l’été 2023 pour un montant de 90 millions d’euros. Parmi plusieurs sollicitations en Europe, dont la Premier League et la Serie A, on apprenait, via la presse italienne ce mardi, que la Juventus avait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le prêt sec de l’attaquant international français jusqu’en fin de saison. Il ne manquait que le "oui" de l’ex-buteur de Francfort pour finaliser la transaction.

Thiago Motta a séduit Randal Kolo Muani

Décevante en championnat avec cette cinquième place en Serie A, la Juve souhaitait enrôler un nouvel élément fort en attaque pour remonter au classement en deuxième partie de saison, alors qu’elle négocie en parallèle l’arrivée du défenseur Ronald Araujo (FC Barcelone). D’autant plus que l’avenir de Dušan Vlahović est incertain chez les bianconeri, puisque les négociations pour la prolongation de son contrat sont au point mort et qu’il ne serait pas au mieux dans le système proposé par Thiago Motta.

Et comme nous pouvons le révéler, Randal Kolo Muani s’est maintenant mis d’accord avec la Juventus pour arriver dans le cadre d’un prêt payant, sans option d’achat. Le finaliste de la Coupe du monde 2022 a été convaincu par le discours de Thiago Motta et va donc découvrir la Serie A. La visite médicale et la signature de l’attaquant de l’équipe de France sont prévues dans les prochains jours. Un deal qui satisfait toutes les parties et qui va permettre à RKM de rebondir après une première partie de saison compliquée avec le PSG.