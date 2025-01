Pourquoi la Juventus veut absolument se débarrasser de Dušan Vlahović

Recruté à la Fiorentina par la Juventus pour un montant qui dépassait les 85 millions d’euros, Dušan Vlahović débarquait à l’hiver 2022 dans le Piémont avec le statut de jeune attaquant convoité par toute l’Europe. Depuis, si son bilan comptable reste toujours aussi encourageant (124 matchs, 53 buts, 11 passes), le natif de Belgrade n’est plus aussi indispensable dans le projet sportif de la Vieille Dame, en témoignent les rumeurs hivernales depuis quelques jours. En effet, selon la presse italienne, la direction turinoise, qui a priorisé la recherche de nouveaux défenseurs centraux, s’active aussi sur ses lignes offensives avec de nombreuses cibles en tête de liste dont Randal Kolo Muani du Paris Saint-Germain, Joshua Zirkzee de Manchester United mais aussi Niclas Füllkrug de West Ham. En ce sens, et par effet domino, Vlahović, qui a connu de légers pépins physiques bénins récemment, a été mentionné sur les tablettes du PSG, d’Arsenal mais aussi de Manchester United, Chelsea et Tottenham.

Les chiffres sont toujours de son côté, mais la cote de popularité de l’ancien de la Fiorentina parmi les fans et les journalistes est en baisse : «c’est un joueur qui travaille beaucoup. Il a même fait des entraînements supplémentaires pour être en forme. J’ai confiance en tous mes joueurs. Ils savent ce qu’on doit faire et je sais qu’ils le feront, en phase défensive comme offensif. Nous sommes tous d’accord là-dessus : c’est une obligation pas une option. Ici, on court tous, on attaque et on défend ensemble. J’ai confiance en tout le monde, Dusan compris», avait encore récemment affirmé l’entraîneur italien qui n’a jamais caché son attachement et sa confiance en son attaquant serbe. Pourtant l’avenir de Dušan Vlahović semble s’écrire de plus en plus loin du Piémont. Trois points clefs ont totalement modifié les plans de la Juventus avec le natif de Belgrade et aujourd’hui, l’ancienne pépite de la Fiorentina n’a jamais été aussi proche d’un départ d’Italie que lors de ce mercato d’hiver.

Un dialogue rompu avec la Juve

Il y a encore quelques mois, un départ de Dušan Vlahović paraissait curieusement improbable. Pire encore, les négociations pour une prolongation, entamées il y a un an, étaient en très bonne voie. Mais les discussions pour le renouvellement sont désormais au point mort. Et il sera difficile de parvenir à un nouvel accord : «Les relations sont extraordinaires. Il lui reste encore un an de contrat, nous nous reverrons après le marché des transferts. Il est encore temps de régler les choses et d’avancer de la meilleure façon possible», avait pourtant expliqué le directeur sportif Cristiano Giuntoli. Une nouvelle rencontre sera néanmoins organisée en février avec l’agent du joueur, mais peu probable que les parties tombent d’accord. Alors que son contrat prendra fin en juin 2026, Dušan Vlahović perçoit un salaire de 12 millions d’euros net, environ 23 millions bruts, ne bénéficiant plus des avantages du décret sur la croissance en Italie. La Juventus, fidèle à sa nouvelle philosophie de réduire les dépenses, aimerait baisser le salaire du joueur serbe en y ajoutant plusieurs primes ou en étalant son salaire sur plusieurs années. Mais l’attaquant de 24 ans reste ferme et ne veut pas se contenter de chiffres inférieurs à son contrat actuel.

Ensuite, d’un point de vue tactique, Dušan Vlahović a bien du mal à s’épanouir dans le collectif mis en place par Thiago Motta. Malgré des statistiques toujours positives (23 matchs, 12 buts toutes compétitions confondues), le système reste inadéquat pour l’international serbe qui était d’ailleurs revenu sur ce point dans une conférence de presse : «c’est plus simple de jouer avec un autre attaquant, comme je le fais ici en sélection avec Mitrovic. Il s’engage dans beaucoup de duels, se propose en pivot et m’ouvre des espaces : je peux exploiter au mieux mes caractéristiques, aussi, car le sélectionneur me libère des devoirs défensifs. C’est positif pour un joueur avec ma structure physique : quand je presse et suis les adversaires, je risque d’être fatigué et moins lucide devant le but», avait-il expliqué. Le 4-2-3-1 de Motta empêche Vlahović de pleinement utiliser ses qualités, à la différence de la sélection nationale où il s’appuie sur Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović voire Luka Jović. Entre Massimiliano Allegri qui prônait un jeu trop bridé et pas assez offensif et Thiago Motta qui mise avant tout sur de la verticalité collective avec un seul point d’appui offensif actif, l’ancienne pépite du Partizan n’a jamais été mis dans les conditions adéquates à la Juventus et à 24 ans, l’heure est probablement arrivée de se trouver une nouvelle situation. Les Bianconeri veulent éviter une situation similaire à celle de Federico Chiesa qui avait fini par être mis sur le banc de touche puis bradé à Liverpool pour ne pas le perdre gratuitement.

Dernier élément qui accélère le divorce avec la Juventus : le mal-être psychologique du joueur, souvent victime de remarques racistes dans les stades italiens en raison de ses origines serbes - communauté souvent prise à partie en Italie et insultée de «gitane». C’est un détail beaucoup moins médiatisé, mais depuis plusieurs semaines, Dušan Vlahović fait aussi l’objet de plusieurs allégations sur sa vie privée. En effet, le lanceur d’alerte Fabrizio Corona a ainsi allégué publiquement, sans réelle preuve tangible, que Vlahović serait « le quatrième joueur homosexuel évoluant en Serie A cette saison » et qu’il apprêterait à « faire son coming-out » malgré une supposée pression en interne des dirigeants de la Juventus qui feraient tout pour « éviter que l’homosexualité de son buteur de 24 ans ne soit révélée ». Surtout que Fabrizio Corona n’en est pas à son premier coup d’essai. Il est à l’origine des révélations récentes sur l’agression d’une femme par Théo Hernandez ou encore celles sur l’affaire des paris sportifs la saison passée impliquant Sandro Tonali et Nicolò Fagioli. La semaine dernière, Fabrizio Corona en a remis une couche en publiant des vidéos tirées des caméras de surveillance d’un hôtel sur lesquelles nous pouvons voir Dušan Vlahović entrer dans une chambre avec plusieurs femmes et un homme, que l’ancien photographe a interprété comme étant des escortes. Beaucoup de bruit, aucune confirmation, mais cette affaire a fait grand bruit en Italie et est venue parasiter le quotidien de l’attaquant serbe. En vue de l’avenir, la centralité de Vlahović dans le projet de la Juventus est de plus en plus relative.