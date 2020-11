Neymar riposte et demande une fortune au Barça !

Le FC Barcelone n'a pas forcément besoin de ça. En proie à de grosses difficultés sur le plan économique suite à la crise sanitaire, le Barça tente par tous les moyens de réduire la voilure financièrement. Récemment, les Blaugranas ont ainsi prolongé les contrats de Gerard Piqué et Clément Lenglet, tout en baissant leurs émoluments sur la durée. Mais tous ces efforts pourraient être réduits à néant par un ancien de la maison, un certain Neymar (28 ans)...

Mercredi, la presse espagnole révélait que les pensionnaires du Camp Nou réclamaient pas moins de 10,2 millions d'euros à leur ancien joueur. La cause de cette requête ? La direction du club catalan se serait trompée sur l'année 2015 en versant un salaire brut (salaire net + impôts) plus élevé que ce qui avait été stipulé dans le contrat du joueur. Concrètement, les dirigeants catalans auraient surestimé les charges à payer, et l'actuel joueur du Paris Saint-Germain aurait donc perçu 10,2 millions de trop par rapport à son salaire net...

Neymar n'en finit plus de rendre les coups

Face à l'accusation du FC Barcelone, le clan Neymar a décidé de contre-attaquer. Selon les informations de la Cadena Ser, l'entourage du numéro dix parisien réclamerait la modique somme de 60 millions d'euros au club espagnol ! Ainsi, l'international brésilien estimerait que son ancien employeur lui doit 44 millions d'euros de prime à la signature, plus des intérêts. En parallèle, la star brésilienne a fait appel de sa condamnation qui l'obligeait à régler la somme de sept millions d'euros au FC Barcelone.

Désormais, c'est au tribunal que cette énième passe d'armes entre les deux parties se réglera. Et le procès s'annonce sous haute tension, car le Barça, empêtré dans des problèmes financiers, se retrouverait alors au bord de l'asphyxie économiquement s'il devait perdre cette nouvelle bataille juridique. Qu'on se le dise, la hache de guerre entre Neymar et le FC Barcelone semble loin d'être enterrée...