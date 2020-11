Le FC Barcelone réclame de l'argent à Neymar !

Et c'est reparti ! Neymar fait encore l'actualité en Espagne, mais cette fois, ce n'est pas pour parler d'un éventuel retour au FC Barcelone ou pour évoquer ses problèmes avec le fisc du pays voisin. On le sait, le Barça et le Brésilien c'est « je t’aime moi non plus », les deux parties s'affrontant par exemple très souvent devant les tribunaux avant de trouver un accord pour un retour du numéro 10 parisien en Catalogne le lendemain.

Et le sérieux quotidien généraliste El Mundo dévoile un nouvel épisode de cette histoire qui lie la star de la Canarinha à la formation catalane. Le FC Barcelone réclame ainsi 10,2 millions d'euros à son ancienne star ! C'est simple, le Barça a fait de mauvais calculs sur l'année 2015, payant un salaire brut (salaire net + impôts) plus élevé que ce qui avait été stipulé dans le contrat du joueur.

Le Barça s'est trompé

Le FC Barcelone a surestimé les charges à payer, et le Brésilien a ainsi touché 10,2 millions d'euros de plus que ce qu'il aurait dû toucher sur son salaire net. Pour comprendre plus facilement : la direction blaugrana a eu moins d'impôts à payer que prévu par ses calculs sur le salaire du joueur, et au moment de verser le salaire à Neymar, une part moins importante que prévu est allée dans les caisses du fisc. Le reste a donc atterri sur le compte du joueur.

C'est le fisc qui l'a fait savoir au club de Liga, alors que la situation doit maintenant être régularisée. La direction intérimaire du FC Barcelone menée par Carles Tusquets va donc devoir négocier avec le clan Neymar, dont on ne connaît pas les intentions à ce sujet. Pour rappel, et sans rapport avec cette affaire, Neymar est aussi l'individu qui doit le plus d'argent au fisc espagnol actuellement, avec pas moins de 34,6 millions d'euros à régler. Quoi qu'il en soit, voici une énième bourde à ajouter au palmarès de Josep Maria Bartomeu...