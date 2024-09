Mamadou Sakho tacle Adrien Rabiot

Si le transfert d’Adrien Rabiot à Marseille n’a pas été bien reçu du côté des supporters du Paris-Saint Germain, son ancien club, il ne semble pas non plus faire l’unanimité chez les anciens joueurs de l’équipe francilienne. C’est le cas de Mamadou Sakho, ancien défenseur du PSG aux 201 matches, qui est revenu dans l’émission J-1 de Canal+ Sport Afrique sur l’arrivée de Rabiot chez le rival phocéen. «Sincèrement, c’est vrai que ça m’a titillé» a reconnu l’ancien international français (29 sélections). «Après, je connais le monde du foot et je ne sais pas comment il a quitté le PSG. Selon sa situation avec le club au moment de son départ, et je ne sais pas s’ils sont partis en guerre, la personne peut avoir un ressenti différent. Moi, en tant que Parisien depuis petit, un joueur qui porte le maillot du PSG n’a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l’OM. Je parle en mon nom» a-t-il par la suite expliqué.

Sakho est également revenu sur la rivalité entre l’OM et le PSG, qu’il trouve amoindri depuis quelque temps déjà. «Cette rivalité, je la sens de moins en moins. À notre époque, un PSG-Marseille, c’était un PSG-Marseille. Maintenant, j’ai l’impression que le match est joué différemment. Avant, il y avait de la tension avant le match, du piment. Aujourd’hui, le Classico, il est mignon.»

