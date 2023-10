Qualifications Euro 2024 : les Pays-Bas s’imposent au forceps en Grèce, le Portugal déroule en Bosnie

Le nouveau multiplex de cette avant-dernière soirée des éliminatoires de l’Euro 2024 avant la fin de la trêve internationale offrait plusieurs affiches très intéressantes en vue de la qualification pour la prochaine grande compétition européenne pour les sélections. Mais alors que cette soirée s’annonçait particulièrement grandiose, un nouvel événement dramatique est venu gâcher cette belle fête du football. En effet, une fusillade a éclaté avenue d’Ieper, à Bruxelles, aux alentours de 19h15. Deux personnes de nationalité suédoise ont d’ailleurs été assassinées, selon plusieurs sources belges et suédoises avant la rencontre entre la Belgique et la Suède.

Si la rencontre a finalement été interrompue à la pause, les deux équipes ont quand même joué la première période. Pendant que l’information commençait à se répandre dans les travées du stade Roi Baudouin, les 22 acteurs se sont rendus coup pour coup. Durant un premier acte très intense, les Diables Rouges ont réussi à conserver leur invincibilité après avoir concédé l’ouverture du score par l’intermédiaire de Victor Gyokeres, parti de son camp et ultra décisif sur un contre tranchant. Néanmoins, la Belgique, constamment malmenée, a trouvé les ressources pour égaliser sur un penalty obtenu par Orel Mangala et transformé par Romelu Lukaku, son 79ème but en sélection.

Les Pays-Bas reprennent la deuxième place du Groupe B à la Grèce

Dans les autres rencontre, on retrouvait deux autres sélections importantes sur la scène européenne et internationale. Dans un premier temps, après leur défaite à domicile contre l’équipe de France (1-2), les Pays-Bas devaient s’imposer à l’extérieur contre la Grèce pour ne pas compromettre toutes ses chances de se qualifier. Les Grecs, de leur côté, restaient sur deux victoires contre l’Irlande et Gibraltar et s’avançaient donc comme les dauphins des Bleus avant cette rencontre qui s’annonçait forcément incandescente. Bien rentrés dans leur match, les locaux faisaient mal aux Néerlandais qui prenaient peu à peu le jeu à leur compte mais Odisseas Vlachodimos se montrait intraitable sur un pénalty tiré Wout Weghorst.

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, les Néerlandais obtenaient un deuxième pénalty après que Denzel Dumfries ait été ceinturé par Vangelis Pavlidis. Le capitaine Virgil Van Djik ne tremblait pas cette fois-ci pour donner un avantage crucial à son équipe. Le défenseur de Liverpool permet aux Pays-Bas de prendre trois points ô combien important alors que les Bataves reprennent la deuxième place du groupe B derrière les Bleus à leurs adversaires du soir. Enfin, en Bosnie-Herzégovine, le Portugal a déroulé grâce à Cristiano Ronaldo qui s’est offert un nouveau doublé ainsi qu’un nouveau record. Bruno Fernandes et les deux Joao, Cancelo et Félix, ont participé à la fête avant que les Portugais ne baissent le pied au retour des vestiaires.

Les résultats complets du multiplex

Grèce 0-1 Pays-Bas : Van Dijk (90e+3, s.p.)

Gibraltar 0-4 Irlande : Ferguson (8e), Johnston (28e), Doherty (61e), Robinson (80e)

Belgique 1-1 Suède (match arrêté) : Lukaku (31e, s.p.) / Gyokeres (15e)

Bosnie-Herzégovine 0-2 Portugal : Ronaldo (5e, s.p., et 20e), Fernandes (25e), Cancelo (32e), Félix (41e)

Luxembourg 0-1 Slovaquie : Duris (77e)

Islande 4-0 Liechtenstein : Sigurdsson (22e, s.p., et 49e), Finnbogason (44e), Haraldsson (63e)