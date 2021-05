Le PSG veut prolonger Bandiougou Fadiga

Cette fois, il n'y aura pas de feuilleton. Menées dans la plus grande discrétion à la différence des chaotiques dossiers Adil Aouchiche ou Tanguy Kouassi, les discussions autour de la prolongation de Bandiougou Fadiga (20 ans) devraient aboutir dans les semaines à venir. Intégré au groupe professionnel cette saison, et prêté à Brest ces six derniers mois, le milieu polyvalent du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2022 et qui a disputé une dizaine de matches de L1 avec Paris puis en Bretagne cette saison, souhaite s'inscrire sur la durée dans la capitale française.

Depuis plusieurs mois, le PSG, avait reçu des marques d'intérêt de la part de clubs allemands et anglais. Plusieurs formations de Ligue 1 avaient aussi manifesté leur envie pour s'attacher définitivement les services du joueur. Sollicité, le PSG a toujours repoussé cette hypothèse. Mauricio Pochettino et son staff estiment que le jeune milieu de terrain a le potentiel pour s'imposer à terme dans l'effectif parisien. Une idée également partagée par Fadiga, qui une fois la prolongation actée, devrait de nouveau être prêté pour acquérir de l'expérience.