Le geste incroyable du Real Madrid avec Joselu

Une saison et puis s’en va. Le héros des demi-finales de Ligue des Champions, et auteur d’une saison très correcte en sortie de banc, va quitter la capitale espagnole cet été. Prêté par l’Espanyol, le goleador présent à l’Euro avec la Roja et fervent supporter merengue depuis son enfance ne devrait pas rester. La concurrence rude à venir la saison prochaine, avec les arrivées d’Endrick et de Kylian Mbappé, ainsi que des offres succulentes à l’étranger l’ont poussé à prendre cette décision.

Un club pousse avec insistance pour se l’offrir, c’est Al-Gharafa Sports Club, formation du Qatar. Une retraite dorée pour l’attaquant de 34 ans donc, qui quitterait le football européen la tête haute et par la grande porte. Seulement, sa situation contractuelle pose soucis. S’il ne reste pas à Madrid, qui n’exercerait donc pas son option d’achat de 1,5 million d’euros, le club qatari devra négocier avec l’Espanyol. Et rien ne garantit que les Catalans ouvriront la porte facilement.

Le Real Madrid veut remercier Joselu

Relevo indique d’ailleurs que la relation entre l’attaquant et le club fraîchement promu en Liga est très froide, et que la direction pourrait ainsi gâcher les plans du buteur. Le Real Madrid en est conscient, et a décidé de rendre service à Joselu. Pour éviter que l’Espanyol ne joue un sale tour à Joselu, les Madrilènes vont quand même lever cette option d’achat de 1,5 million d’euros.

Puis, ils libèreront le joueur en lui permettant de partir pour une indemnité de transfert très basse, ce que l’Espanyol n’aurait pas fait. Une façon de remercier l’attaquant pour les services rendus cette saison et pour son comportement exemplaire tout au long de l’exercice 2023/2024. Un geste de grande classe de la part du Real Madrid !