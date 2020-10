Adama Traoré garde un goût amer de son départ du Barça

Adama Traoré a honoré sa première sélection avec l'Espagne ce mercredi face au Portugal. Dans l'émission El Partidazo de la Cadena Cope, l'ailier de 24 ans est revenu sur un épisode douloureux de sa jeune carrière. En 2015, il est transféré du Barça, où il est formé, à Aston Villa contre 10 M€. Si aujourd'hui il défend les couleurs de Wolverhampton et est une valeur sûre de Premier League, il garde un mauvais souvenir de son départ de Catalogne.

«Cela m'avait laissé un goût amer dans la bouche. J'ai joué depuis toujours au Barça, depuis que je suis petit et je ne suis pas parti de la meilleure manière possible mais je n'en veux à personne pour ça» assure le musculeux milieu offensif qui est désormais dans le viseur des plus grands clubs anglais. Et qui sait si le Barça ne le rappellera pas à l'avenir.