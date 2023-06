PSG : David Ginola fustige la stratégie du club

Il est souvent érigé comme étant le favori pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Pourtant, Julian Nagelsmann ne fait pas l’unanimité. Alors que Christopher Nkunku a vanté les mérites de son ancien entraîneur à Leipzig, David Ginola s’est également exprimé sur cette piste sur le plateau du Canal Football Club ce samedi. ET le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne légende du club a du mal à suivre la stratégie du board parisien : «Je m’en fous. Je m’en fous parce que le problème n’est pas là. Au PSG, le problème n’est pas d’avoir chaque année de nouveaux entraîneurs et de nouveaux espoirs. (…) Pour moi, l’entraîneur n’est pas le problème. C’est l’idéologie que l’on se fait d’un club de football. C’est comment on va approcher l’idée de club de la capitale. A ce moment-là, quand on a façonné quelque chose, c’est là qu’on va prendre quelqu’un qu’on pense de meilleur pour ce rôle-là.»

Rien de personnel contre le technicien de 35 ans qu’il aimerait, s’il est intronisé, voir s’installer sur le long terme à Paris : «Nagelsmann on va dire qu’il est parti du Bayern Munich donc il y aura des espoirs. Mais est-ce qu’on va s’installer dans la durée comme Guardiola à City ? Nagelsmann, pourquoi pas, mais que s’il est là pendant 3-4 ans. S’il est là qu’une saison et qu’on le remercie après une saison et une élimination en huitièmes de finale, ce n’est pas comme ça que l’on construit un club.»

