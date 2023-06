PSG : Christopher Nkunku valide la piste Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Evoqué comme étant l’une des pistes explorées par le PSG pour devenir le futur entraîneur du club de la capitale, Julian Nagelsmann est souvent loué pour son professionnalisme et ses méthodes de travail par ceux qu’il a eu sous sa houlette. Ce fut notamment le cas de Christopher Nkunku, qui a évolué sous les ordres du technicien de 35 ans entre 2019 et 2021.

Et l’attaquant formé au PSG n’a pas dérogé à la règle en abreuvant son ancien coach de louanges lors de la conférence de presse de l’équipe de France ce samedi : «C’est un coach qui m’a énormément aidé à me développer. C’est un coach focalisé sur le foot, l’aspect tactique. Il est exigeant, aime le foot offensif. Il aime que son équipe se créée des occasions dans la surface adverse. On a vu son beau travail avec le Bayern. Je ne suis pas surpris qu’un club comme le PSG s’oriente vers lui.» Les dirigeants du Paris Saint-Germain savent à quoi s’en tenir.

