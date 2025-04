Arsenal : deux blessures avant d’affronter le Real Madrid

Arsenal retient son souffle. À dix jours du quart de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid, les Gunners ont peut-être perdu un élément clé en défense. Gabriel, pilier de l’arrière-garde londonienne, est sorti blessé à la 15e minute du match contre Fulham ce mardi soir en tentant de revenir sur une contre-attaque adverse. Touché aux ischio-jambiers, le Brésilien a dû quitter le terrain prématurément, visiblement touché : « Gabriel a senti quelque chose dans son ischio-jambier, nous ne savons pas quelle est sa gravité », a confié Mikel Arteta à ce propos après la rencontre.

Cette blessure tombe au pire moment pour Arsenal, qui pourrait devoir affronter les Merengues sans son défenseur central le plus régulier. Déjà privé de Riccardo Calafiori, Arteta voit son secteur défensif s’affaiblir encore un peu plus. D’autant plus que Jurriën Timber, lui aussi touché contre Fulham, a dû être remplacé en seconde période. L’entraîneur espagnol, conscient des nombreux pépins physiques qui sont survenus cette saison, a tenu à apaiser la situation : « le bon côté, c’est que ça a été comme ça toute la saison. Nous avons toujours su nous adapter. » De très mauvais augure avant de défier le champion d’Europe en titre.