Portugal - France : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce vendredi un choc pour les quarts de finale entre le Portugal et la France. Les joueurs de Roberto Martinez s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Diogo Costa comme dernier rempart derrière Joao Cancelo, Ruben Dias, Pepe et Nuno Mendes en défense. L’entrejeu est composé de Vitinha et Joao Palhinha. En attaque, Cristiano Ronaldo est soutenu par Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Rafael Leao.

De leur côté, les Bleus de Didier Deschamps s’organisent dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernandez. Aurélien Tchouameni est placé comme sentinelle avec N’Golo Kanté et Eduardo Camavinga à ses côtés. Devant, Randal Kolo Muani prend la pointe de l’attaque avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé dans les couloirs.

Les compositions

Portugal : Costa - Cancelo, Pepe, Dias, Mendes - Vitinha, Palhinha - Silva, Fernandes, Leao - Ronaldo

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Camavinga - Griezmann, Kolo Muani, Mbappé