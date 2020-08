Le LOSC dévoile son maillot extérieur pour 2020/2021

Quelques semaines après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021, le LOSC présente désormais sa nouvelle tenue extérieure.

Conçu par l'équipementier New Balance, le nouveau maillot extérieur du LOSC rend hommage aux jeunes talents lillois qui ont et continueront de marquer le club. Pour leurs matchs loin du stade Pierre Mauroy, les Dogues porteront un maillot noir constellé de blanc et de rouge « pour des soirées de spectacle et d’émotions fortes sur le terrain comme en dehors » comme l'indique le club nordiste dans un communiqué.

« La jeunesse et l’esprit festif sont des piliers de Lille et ont donc été une grande source d’inspiration pour ce kit, révèle Kenny McCallum, General Manager New Balance Football. Nous voulions créer un maillot mais également offrir une pièce qui peut être portée en dehors du terrain. »

Sur ce nouveau maillot des partenaires de Jonathan Bamba, on retrouve la présence du sponsor maillot "Boulanger", un col rond et des manches noires unies. Cette tenue est déjà disponible dans les boutiques du club.