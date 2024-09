Le Real Madrid met Kylian Mbappé sous pression

Malgré quatre buts inscrits (dont 2 penaltys) en six rencontres pour le Real Madrid, Kylian Mbappé (25 ans) ne convainc pas encore pleinement sous ses nouvelles couleurs. La faute a un manque de liant entre lui et ses coéquipiers d’attaque, dont Vinicius Jr, et des résultats pas assez séduisants en Liga. Pour sa grande première avec son nouveau club en Ligue des Champions, contre Stuttgart, ce mardi soir (21 heures), le capitaine de l’équipe de France est très attendu par toute la ville de Madrid.

La suite après cette publicité

La presse espagnole compte d’ailleurs sur le retour de Jude Bellingham pour permettre un premier match référence de l’attaquant français au Real Madrid. Avec le nouveau trio d’attaque surnommé la BMV par Marca, en référence à la vitesse de ses attaquants. La presse locale attend d’ailleurs que Carlo Ancelotti trouve la bonne formule pour jouer parfaitement avec Mbappé : «il devient urgent de trouver le schéma idéal pour intégrer le potentiel offensif de Mbappé, le grand défi d’Ancelotti cette saison avant la Ligue des Champions», ajoute AS.

À lire

L’arrivée de Rabiot à Marseille divise la presse, le Barça boucle une vente à 25 M€

Les légendes du Real Madrid attendent Kylian Mbappé

Car après un mois au Real Madrid, l’ex-Parisien doit encore convaincre les légendes de son nouveau club. «Attendre l’arrivée d’un joueur depuis très longtemps, le Real Madrid n’en avait pas l’habitude et les supporters non plus. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que tout le monde ne regardait que Kylian sur la pelouse», assurait José Emilio Amavisc, sur Radio Nacional de España. «Je crois qu’il n’est pas arrivé en très grande forme. Il n’a pas connu des débuts spectaculaires. La fin de saison dernière n’a pas été bonne pour lui. Il n’était pas bien physiquement et ça lui a coûté au début».

La suite après cette publicité

«Il est arrivé avec humilité, pour apporter à l’équipe. Ces mégastars, on leur répète tout le temps qu’ils sont les plus beaux et les plus forts, ils peuvent être déconnectés. Lui, il est arrivé intelligemment. Le seul conseil que je peux lui donner, c’est de continuer à être lui-même. Comme ça on sera tous contents», ajoute Paco Buyo, dans El Chiringuito. Mais avant d’être comparé aux légendes du club, l’enfant de Bondy va devoir montrer que son nouveau club peut compter sur lui dans les grands rendez-vous.