OGC Nice : les premiers mots de Salvatore Sirigu

Sans club depuis son départ de la Fiorentina le 1er juillet dernier, Salvatore Sirigu fait officiellement son grand retour en Ligue 1. Le portier italien, passé par le Paris Saint-Germain, rejoint ainsi les rangs de l’OGC Nice. Si le club azuréen vient d’annoncer la nouvelle, l’intéressé a, de son côté, livré ses premières impressions.

«C’était très important pour moi de soutenir mes coéquipiers au plus vite. J’ai souvent rencontré l’OGC Nice comme adversaire, je sais toute la ferveur qu’il peut y avoir ici. Je suis fier de rejoindre le club et je souhaite l’aider à atteindre de grands objectifs. Ça a commencé par un gros match contre Paris et j’avais envie d’être avec le groupe. Nice a de grandes ambitions, moi aussi. Nous sommes faits pour bien travailler ensemble», a ainsi lancé l’Italien de 36 ans.