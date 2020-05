Officiel : Eric Carrière prolonge l'aventure à Canal +

Après Habib Beye lundi 27 avril, Canal Plus a prolongé le contrat d'Eric Carrière de trois ans. Le consultant football a lui-même annoncé la nouvelle ce samedi midi sur son compte Twitter, tout en prenant soin de remercier la direction de la confiance accordée.

L'ancien joueur de Nantes, de l'OL ou encore du RC Lens officie pour la chaîne cryptée depuis 2010 et commente régulièrement les rencontres de Ligue 1, tout en apportant son expertise sur le plateau du Canal Football Club ou encore sur celui du Late Football Club. Comme nous vous l'avons révélé vendredi, Eric Carrière a récemment refusé le poste de directeur sportif du DFCO.

3 ans de plus avec la même équipe 😉 et déjà 10 ans avec le même maillot ! Merci pour votre confiance @canalplus @CanalFootClub @maxsaada @gbviret @TCheleman @didierlahaye Prenez soin de vous et à bientôt @Ligue1Conforama ⚽️ pic.twitter.com/AP4J89Xswn