L'agent de Thauvin explique le départ de l'OM

Le 1er juillet 2021, Florian Thauvin décidait de quitter la France et l'Europe pour aller rejoindre son ami André-Pierre Gignac au Mexique. En effet, le Français de seulement 29 ans faisait le choix de signer aux Tigres de Monterrey alors qu'il aurait pu continuer sa carrière dans des clubs compétitifs en Europe. Pour l'instant ses débuts sont mitigés puisqu'en 16 matchs il n'a inscrit que deux buts et délivré que deux passes décisives, étant souvent gêné par sa blessure à la cheville. Dans le cadre d'une interview pour le média italien TMW, Ludovic Deléchat, agent de joueur, est revenu sur le transfert du Champion du Monde 2018.

« Après des années à Marseille, il arrivait en fin de contrat et l'OM voulait le renouveler. Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria, le président, puis l'intérêt de grands clubs comme l'AC Milan, l'Atalanta, la Roma, l'Atlético de Madrid, Manchester City, West Ham, Crystal Palace, Lyon vers la fin.» L'ancien Bastiais aurait donc pu trouver un point de chute plus que correct, même s'il n'aurait pas eu le même rôle partout. Il a préféré privilégier le projet de vie et décidé de tenter l'aventure mexicaine : «Gignac est un ami à lui, ils ont joué ensemble, ils étaient très proches et il lui a présenté cette opportunité. Le club a été très convaincu par le joueur, ils ont poussé si fort à la fin d'avril 2021. Il a fait ce choix de vie, il a vraiment aimé l'idée, le projet et la passion dans le pays.»