Barça : la date du match contre Osasuna est connue

Le duel entre le Barça et Osasuna comptant pour la 27e journée de Liga avait été déplacé le 8 mars dernier, suite au décès du médecin du Barça Carles Miñarro. La Liga cherchait donc une nouvelle date pour organiser ce match, et elle l’a trouvé.

La rencontre se disputera ainsi le jeudi 27 mars à 21h. Une information qui était parue dans les médias catalans et qui a été confirmée ce jeudi. Les supporters du Barça et les médias catalans crient déjà au scandale, puisque certains joueurs risquent de rater ce match à cause des rencontres internationales, à l’image de Ronald Araujo et Raphinha qui jouent mardi soir avec leur pays respectif… Surtout que derrière, le Barça défiera Girona dimanche après-midi…