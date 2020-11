MU : Marchisio réclame le retour de Paul Pogba à la Juventus

Au fil des jours, l’avenir de Paul Pogba semble s’écrire de plus en plus loin de Manchester United, club mythique dans lequel il évolue depuis quatre ans. Un temps pas épargné par les blessures, le milieu de terrain de 27 ans n’a depuis son retour été que très peu appelé par Ole Gunnar Solskjaer qui déclarait attendre bien plus de celui que l’on surnomme «La Pioche». S’il a par moments eu sa chance au cours des derniers matches des Red Devils, ce dernier semble ne plus se sentir en famille, lui qui a récemment déclaré au micro de RTL qu’être avec l’équipe nationale française était «une bouffée d’air frais» pour lui.

La suite après cette publicité

Si cela peut laisser sous-entendre qu’un départ serait de plus en plus proche, Claudio Marchisio, son ancien partenaire à la Juve entre 2012 et 2016 ne souhaite lui qu’une seule chose : un retour à Turin. «S’il te plait Paul Pogba, viens à la Juventus… tu seras à nouveau heureux, et moi aussi», a ainsi commenté sur un tweet du Français celui qui a pris sa retraite au mois d’octobre 2019 à 33 ans. Reste désormais à savoir ce que fera Paul Pogba, alors que les dirigeants mancuniens seraient enclins à lui offrir une année de contrat supplémentaire.