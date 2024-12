Youth League : le PSG s’incline à Salzbourg

Comme les grands, les jeunes du Paris Saint-Germain jouaient un match capital pour leur avenir en coupe d’Europe ce mardi sur la pelouse de Salzbourg. Et en attendant de voir ce que vont faire les hommes de Luis Enrique, ceux de David Suarez ont sombré en Autriche. Paris s’est incliné sur le score de 3-2 après avoir été mené 3-0 durant quasiment toute la rencontre.

Les Autrichiens ont fait mal par l’intermédiaire de Verhounig, qui s’est offert un doublé, et Lukic. Les Rouge et Bleu ont sauvé l’honneur en fin de match par Sangare (86e) et Ndjantou (90e). Deux buts tardifs qui ne sont toutefois pas sans conséquences. Malgré cette défaite à deux journées de la fin et en attendant les matches de demain, Paris est 22e et dernier club virtuellement qualifié. Mais les Franciliens n’ont plus leur destin entre leurs mains pour la qualification.