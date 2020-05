Monaco trouve enfin un accord sur les salaires

Ce fut compliqué mais après plusieurs semaines de négociations, l'AS Monaco a enfin trouvé un accord portant sur les salaires avec ses joueurs. La troisième tentative fut la bonne, comme l'explique le journal L'Equipe. La direction espérait faire baisser les émoluments de ses salariés mais elle devra finalement se contenter d'un décalage des versements de salaire.

Ainsi, les joueurs verront 50% de leur salaire actuel être versé en temps et en heure et l'autre moitié sera payée plus tard, lorsque la prochaine échéance des droits TV arrivera dans les caisses du club, ou au 30 juin pour les joueurs dont le contrat se termine à ce moment-là. Cela offre tout de même un peu d'air aux finances de l'ASM, qui n'enregistrent plus aucune entrée d'argent depuis le début de la crise.