Benoit Costil devrait déposer plainte après les accusations de racisme

Le week-end dernier les Girondins de Bordeaux s'inclinaient à domicile face à Montpellier après avoir disputé une mi-temps entière à 11 contre 9. En plus de la défaite et de la plus que probable descente en Ligue 2, le club est secoué par une affaire extra-sportive. En effet, les Ultramarines, plus gros groupe de supporters bordelais, avaient accusé notamment Benoit Costil mais également Laurent Koscielny de racisme.

Le portier international français aurait en tout cas décidé de porter plainte après ses cccusations. Il n'est cependant pas précisé si la plainte serait à l'encontre des Ultramarines, ou simplement de l'un de ses membres. Interrogé par 20MIN, un de leur coéquipier a déclaré à propos d'un supposé racisme des deux hommes : «c’est archi faux ! Je n’ai jamais été témoin de propos racistes de leur part. Benoit [Costil] fait même partie des joueurs avec qui je m’entends le mieux.»