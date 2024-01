Anthony Caci est très courtisé en Ligue 1

Et si Anthony Caci (26 ans) faisait son retour en Ligue 1 cet hiver ? Arrivé il y a un an et demi en provenance de Strasbourg, le défenseur polyvalent s’est imposé à Mayence mais, malgré ses 2 buts en 14 matchs, son club est en grandes difficultés cette saison avec cette 16e place synonyme de barrage virtuel.

Les Allemands ne souhaitent pas se séparer d’un joueur fiable et sous contrat jusqu’en 2026, seulement, selon RMC, il est très apprécié en Ligue 1. Si leur identité n’a pas encore filtré, trois écuries de notre championnat ont pris des renseignements sur lui ces dernières heures. Pour l’heure, le joueur souhaite rester dans son club en Allemagne pour l’aider dans sa mission maintien.