PSG : Kylian Mbappé à l’Élysée avec Emmanuel Macron et l’émir du Qatar

Selon les dernières informations communiquées par Le Parisien, Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, est attendu ce mardi soir au Palais de l’Élysée pour participer à un dîner avec Emmanuel Macron et l’émir du Qatar. Le président de la République a, en effet, convié l’international français au repas organisé en l’honneur du Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Pour rappel, dans le cadre de discussions autour du conflit entre Israël et le Hamas, Emmanuel Macron accueille l’émir du Qatar, dont l’état fait partie des acteurs majeurs dans les négociations autour cessez-le-feu et de la libération des otages. RMC Sport avait d’ores et déjà indiqué, de son côté, que Nasser Al-Khelaïfi devrait lui aussi assister à certaines des réunions prévues entre le chef d’État français et la délégation qatarienne.