Mercato : le rendez-vous manqué d’Habib Beye

La saison a repris dans les différents championnats nationaux et un constat s’impose. Habib Beye n’a pas trouvé de club. Le CV de l’ancien défenseur commence pourtant à être fourni, notamment grâce à la saison dernière. À la tête du Red Star, il est parvenu à faire monter le club audonien en Ligue 2 au terme d’une saison dominée du début à la fin, et a été sacré meilleur entraîneur. Malgré cela, l’ex-international sénégalais reprend à la rentrée… sur Canal+ où il assurera une nouvelle fois les commentaires en compagnie de Paul Tchoukriel.

La suite après cette publicité

« Je n’ai qu’une seule casquette, pour l’instant » confirme-t-il lors de la conférence de presse de rentrée du service des sports de la chaîne cryptée ce mercredi. Il ne s’inquiète pas non plus d’être sans banc de touche. Son heure viendra. « De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner. J’ai entraîné, je suis parti… », rappelle celui qui a quitté le Red Star en fin de saison dernière. « Il n’y a aucune déception par rapport à cet été, pas du tout. Parce qu’il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure…»

À lire

Pedri se livre sur Nico Williams

Canal+ se prépare à un possible départ

Cité au début de l’été du côté de l’Olympique de Marseille, dont il un fan notoire, c’est finalement Roberto De Zerbi qui a été nommé. Rien d’illogique à cela, tant l’Italien dispose d’un historique comme numéro un bien plus long que son collègue, et d’une patte bien identifiée depuis ses passages à Sassuolo ou encore Brighton. Il y a eu d’autres rumeurs comme le Stade de Reims, qui a choisi Luka Elsner, ou encore le FC Metz, relégué en Ligue 2. Les Grenats lui ont finalement préféré Stéphane Le Migan, ancien de Concarneau. Nul doute que des propositions arriveront durant la saison, ce dont ne doute pas non plus Canal+.

La suite après cette publicité

« Qu’il soit à l’affût d’une opportunité en tant qu’entraîneur, ce n’est pas un secret, assure Thomas Sénécal, le directeur des sports de la chaîne dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi matin. Et pour nous, avoir quelqu’un qui est à ce point immergé dans l’univers du foot, à ce point à jour dans ses techniques d’entraînement, dans la connaissance des systèmes de jeu, c’est un énorme plus. D’ailleurs, nos abonnés adorent Habib. En attendant, il est chez nous, essentiellement aux commentaires de la Ligue des champions, avec Paul Tchoukriel, et de la Premier League. » Avant de retrouver un banc, si possible en Ligue 1…