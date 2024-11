Angleterre : Thomas Tuchel fait déjà polémique

Le 16 octobre dernier, la Fédération Anglaise a officialisé l’arrivée de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur de l’équipe nationale. Un choix qui a fait beaucoup parler de l’autre côté de la Manche. En effet, certains médias ou passionnés de ballon rond ont vivement critiqué cette décision, estimant que des techniciens anglais pouvaient faire l’affaire pour occuper ce poste. Mais c’est bien l’ancien entraîneur de Chelsea, dont les qualités sont reconnues en Angleterre, qui enfilera le costume de sélectionneur à partir du 1er janvier 2025. En effet, au moment de sa signature, il a été précisé par la FA que TT n’entrerait en fonction que lors du début de la prochaine année civile. Une décision étonnante.

Une absence qui fait jaser

D’autant que la presse britannique précise que la fédération et le coach n’ont donné aucune explication selon le Daily Mail. «Pas de joueurs, pas de Tuchel, pas de point. Ce serait une façon compréhensible de caractériser le déplacement de l’Angleterre pour affronter la Grèce ici en Ligue des Nations jeudi soir. Pourquoi Thomas Tuchel – le nouveau manager de l’Angleterre – n’est-il pas encore en poste ? Pourquoi ne se rend-il même pas à Athènes pour regarder ce match ? Et peut-on vraiment s’étonner d’avoir assisté à un nombre sans précédent de retraits de l’effectif ? »

La publication anglaise poursuit : «les raisons de l’absence de l’Allemand restent floues. La FA est restée vague à ce sujet lors de la présentation de Tuchel le mois dernier, affirmant que cela convenait uniquement à Tuchel et leur permettait d’honorer leur accord de six matchs avec Carsley (…) Des rumeurs continuent de circuler en Allemagne selon lesquelles Tuchel ne peut pas travailler avant janvier selon les conditions convenues avec le Bayern Munich lorsqu’il a quitté le club au printemps dernier. Mais lorsqu’on lui a demandé en octobre s’il y avait "d’autres raisons" que celles données pour expliquer pourquoi Tuchel ne pouvait pas commencer à travailler immédiatement, la FA a répondu qu’il n’y en avait pas.»

Les clubs anglais accusent

Au-delà de cette décision, le média britannique ne comprend pas non plus pourquoi il n’assistera pas à la rencontre à Athènes face à la Grèce (14 novembre), ni au match à Wembley face à l’Irlande (17 novembre). «Quant aux raisons pour lesquelles Tuchel ne sera même pas à Athènes pour regarder ou même à Wembley dimanche, Dieu le sait. A-t-il peur de contrarier Carsley ? Improbable. A-t-il peur de provoquer les avocats du Bayern ? Si c’est le cas, il devrait acheter un billet et s’asseoir dans la foule», lance le Daily Mail. C’est donc Lee Carsley qui aura pour mission de mener la sélection avant de passer le témoin à Tuchel par la suite. Mais l’absence de TT ce mois-ci a un impact bien plus global.

En effet, 8 joueurs sélectionnés par Carsley, à savoir Declan Rice, Bukayo Saka, Cole Palmer, Levi Colwill, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Jack Grealish et Aaron Ramsdale, manquent à l’appel car ils se sont déclarés indisponibles. Et le Daily Mail assure que pour beaucoup, cela est lié à l’arrivée tardive de Thomas Tuchel au poste de sélectionneur. C’est ce qu’ont expliqué certains clubs de Premier League en privé pour justifier les absences de leurs joueurs. Le Mail rappelle que ces dernières années, les joueurs craignaient de manquer un rassemblement sous peine de ne plus être convoqués par Gareth Southgate. Même blessés, ils venaient au centre d’entraînement de la sélection pour faire constater leur blessure. Cette fois-ci, la donne est différente puisque le pilote Tuchel n’est pas encore installé…