Belgique : Hazard et Vertonghen vont s'expliquer !

Une ambiance délétère. Voilà comment est dépeinte l'atmosphère au sein de la sélection belge ces dernières heures. Déclarations en guise de vengeance (Vertonghen glissant que le secteur offensif de son équipe est aussi vieillissant que la défense), inimitiés révélées au grand jour, et même bagarre dans les vestiaires : tout est étalé dans la presse depuis la défaite face au Maroc (0-2) dimanche. Même le sélectionneur Roberto Martinez a dû reconnaître des tensions.

L'une des informations faisant le plus jaser concerne Jan Vertonghen, le défenseur de 35 ans, qui aurait eu une altercation physique avec De Bruyne et Hazard après la rencontre dans les vestiaires, les hommes étant séparés par Romelu Lukaku. Et on devrait vite avoir la version des joueurs, puisqu'une conférence de presse, tenue aujourd'hui à 13 heures, va être tenue par Vertonghen et Hazard. Les deux hommes n'y étaient pas attendus, Carrasco et Theate devant se présenter selon le programme établi. Mais visiblement, ils ont des choses à dire...