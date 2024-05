Bayer Leverkusen : la plaisanterie de Granit Xhaka sur les insinuations de sorcellerie

Avec 51 matches sans défaite cette saison, le Bayer Leverkusen a explosé le précédent record d’invincibilité, auparavant détenu par le Benfica du légendaire Eusebio (48 matches). Ce mercredi soir en finale de Ligue Europa face à l’Atalanta Bergame, les joueurs de Xabi Alonso auront encore l’occasion d’étirer leur série historique.

Présent en conférence de presse ce mardi, Granit Xhaka a évacué toute forme de pression, et avec une touche humour. «On boit du sang tous les matins, la pression, on ne la sent plus du tout», a-t-il rigolé, en réponse aux insinuations de sorcellerie devenues récurrentes ces dernières semaines, après les scénarios toujours plus renversants les uns que les autres des matches de Leverkusen.