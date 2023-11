Al-Ittihad : la déclaration forte de Karim Benzema

Après plusieurs années au Real Madrid, Karim Benzema (35 ans) a décidé de rejoindre Al-Ittihad en Arabie saoudite. Un nouveau challenge passionnant selon le Ballon d’Or 2022. C’est ce qu’il a confié lors du Misk Global Forum. Ses propos sont relayés par Arriyadiyah.

«Je suis très heureux d’être en Arabie Saoudite parmi ce grand peuple qui aime le sport. Je suis venu au Royaume d’Arabie Saoudite non seulement pour jouer au football, mais pour un projet sportif immense et géant. Au début, j’ai été surpris par ce grand amour et cet accueil lors de mon arrivée, ainsi que par le grand accueil des fans du club Al-Ittihad. Ils sont non seulement aimants, mais passionnés, et ils nous donnent de l’enthousiasme, et nous faisons de notre mieux pour les rendre heureux.» Puis il a ajouté : «l’Arabie saoudite est mon deuxième pays, et les gens ici sont formidables, aiment le football et ont beaucoup de passion. » Des mots forts qui feront plaisir au peuple saoudien.