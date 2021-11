FC Barcelone : les chantiers qui attendent Xavi

Après un feuilleton aux multiples rebondissements, Xavi va enfin endosser le costume d'entraîneur numéro un du FC Barcelone. Si les tractations entre le Barça et Al Sadd furent haletantes, les dirigeants catalans et l'ancien milieu de terrain ont payé la clause libératoire estimée à cinq millions d'euros. Un dénouement heureux pour les Blaugranas et le principal protagoniste qui va ravir les socios à n'en point douter. Passé le temps des réjouissances, le technicien espagnol va devoir se retrousser les manches car le chantier qui l'attend en Catalogne s'annonce colossal.

Outre les pépins physiques de Gerard Piqué, Ousmane Dembélé et Kun Aguero, le nouveau coach de la formation catalane va devoir composer avec un effectif qui évolue sur courant alternatif depuis plusieurs semaines. Ajouté à ce contexte particulier entre résultats décevants, éviction de Ronald Koeman et un Sergi Barjuan intérimaire, l'ancien international ibérique va devoir imposer sa griffe avec les forces en présence. L'une de ses missions prioritaires sera par exemple de poursuivre le développement des pépites de La Masia comme Ansu Fati, Gavi, Mingueza, Araujo ou encore Balde, Nico et Eric. Plus que des jeunes joueurs qui incarnent l'avenir, ces derniers symbolisent la qualité de la formation estampillée FC Barcelone. Une identité forte que Xavi ancien de la maison, ne reniera évidemment pas.

Entre joueurs à relancer et tauliers du vestiaire à chouchouter, Xavi a du pain sur la planche

En parallèle, Xavi devra remettre au centre du projet les tauliers du vestiaire, meurtris par des décisions présidentielles difficilement acceptables à leurs yeux. Ainsi, les Piqué, Busquets, Sergi Roberto, Ter Stegen et Jordi Alba devront constituer une sorte de relais entre l'ancien entraîneur d'Al Sadd et le reste de l'effectif. Car l'intéressé estime que ces éléments peuvent encore user de toute leur influence pour permettre au club catalan de tutoyer à nouveau les sommets. En fin de cycle jadis pour les hautes sphères barcelonaises, les joueurs cités vont désormais voir leurs prérogatives élargies. Ultime mission pour l'ancien numéro six blaugrana, insuffler une nouvelle dynamique pour relancer certains joueurs en proie au doute depuis plusieurs semaines.

On pense ici à Frenkie de Jong qui tâtonne depuis son arrivée en Catalogne, à Sergino Dest qui possède un potentiel incroyable mais peine à le démontrer à Barcelone. Comment occulter également Ousmane Dembélé ? Victime d'innombrables pépins physiques, l'ailier français rêve d'enchaîner les matchs et de s'épanouir totalement sur le pré. Véritable joyau de la couronne, Pedri sera un élément à polir. Etre dirigé par son idole permettra-t-il au génie espagnol de franchir un nouveau palier dans sa carrière ? Ardemment souhaité par Ronald Koeman, Memphis Depay se retrouve désormais orphelin depuis le départ de son ancien entraîneur. Quel rôle sera-t-il attribué à l'ancien Lyonnais ? Cette interrogation peut valoir également pour Philippe Coutinho et Clément Lenglet utilisés avec parcimonie par Koeman. Les axes de travail ne manquent pas pour Xavi dans les prochains jours !