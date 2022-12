MHSC : Wahbi Khazri indisponible face à Lorient et l’OM

L’unique buteur de la rencontre entre la Tunisie et la France (1-0), seule défaite des Bleus lors du Mondial au Qatar si on exclue la finale perdue aux tirs au but face à l’Argentine, Wahbi Khazri ne s’est toujours pas remis de sa grosse entorse à la cheville gauche contractée sur l’action du but. Le Tunisien avait d’ailleurs été remplacé directement dans la foulée par Issam Jebali.

La suite après cette publicité

Wabhi Khazri ne sera donc pas disponible pour le déplacement à Lorient et la réception de l’Olympique de Marseille. « Il ne rentre pas encore dans l’effectif. Pour l’instant ça suit son cours, c’est en bonne voie. Le protocole avance bien. J’espère l’avoir après Marseille au moins pour les séances d’entraînement » a confié son entraîneur à Montpellier, Romain Pitau. Le retour de l’attaquant tunisien est donc attendu pour le 6 janvier pour le 32ème de finale de la Coupe de France face à Pau (L2).

À lire

Le vice-président de Flamengo a toujours un espoir pour Gerson