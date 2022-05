Brest : Youcef Belaïli se voit rester en Ligue 1

Arrivé cet hiver libre à Brest, Youcef Belaili a connu quelques difficultés à retrouver du rythme. Physiquement pas au mieux, l'international algérien a dû s'acclimater à la Ligue 1 pour redevenir performant. Et depuis quelque temps, l'attaquant retrouve son meilleur niveau, pour le plus grand bonheur de Brest qui souhaite le conserver à l'issue de la saison.

Dans un entretien pour Le Télégramme, Youcef Belaïli est revenu sur sa période d'acclimatation et il a confirmé son envie de rester en Ligue 1. «J'ai gagné en confiance depuis mon arrivée. Aujourd'hui, je sais que j'ai les qualités pour jouer dans ce championnat. Mon bilan (2 buts et 2 passes décisives) ? Je ne suis pas satisfait. J'espérais pouvoir faire plus. Mais inch'Allah, la saison prochaine, je reste en Ligue 1 pour marquer beaucoup de buts et faire des passes décisives. Est ce que se sera à Brest ? Si Dieu le veut !»