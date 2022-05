JT Foot Mercato : le budget stratosphérique de Manchester City sur le mercato

La suite après cette publicité

City va frapper fort cet été !

Encore une année décevante pour Pep Guardiola et City, et comme souvent le problème sera réglé sur le marché des transferts. Car d'après les tabloïds anglais c'est un grand renouvellement qui se prépare à Manchester. Selon plusieurs journaux britanniques, il ne fait plus aucun doute que LA recrue phare des Cityzens cet été sera Erling Haaland, en échange des 75 M€ de sa clause libératoire qui seront versés au Borussia Dortmund. Mais le Norvégien ne sera pas le seul à débarquer à l'Etihad Stadium. Car le club mancunien va de nouveau sortir la machine à billet… Une enveloppe colossale serait prévue pour cet été. On parle d'un montant de 300 M£ soit environ 350M€. Une belle somme qui pourrait encore permettre au club anglais de faire des folies sur le marché des transferts. Il y a déjà le jeune argentin Julián Álvarez dont le transfert avait été officialisé le 31 janvier dernier. L'attaquant de River Plate arrivera cet été à City contre un chèque de 21 M€. Le club anglais pourrait piocher dans le milieu de terrain du Barça avec Frenkie de Jong. Le Néerlandais serait de plus en plus sur le départ, lui qui n'a jamais complètement convaincu en Catalogne. Et puis, il pourrait rapporter beaucoup d'argent au FC Barcelone cet été, ce qui n'est pas négligeable pour les finances du club blaugrana… Dernier point en ce sens, Pep Guardiola est un grand fan du joueur et a toujours voulu le faire venir.

Suárez de retour au Barça ?

Luis Suárez est en fin de contrat cet été et il sait déjà où il rêve de jouer la saison prochaine… Parti il y a deux ans du Barça, l'Uruguayen avait marqué les esprits l'an passé avec une grosse saison à 21 buts toutes compétitions confondues avec l'Atlético. Mais lors de du dernier exercice, les choses ont été plus compliquées. En froid avec son coach Diego Simeone qui lui a souvent préféré le duo Griezmann-Félix, il ne devrait pas prolonger avec les Colchoneros. Par contre, il attire de nombreuses équipes comme Fenerbahçe, l'Inter Miami ou encore Aston Villa qui se sont positionnées. Mais Suárez a d'autres idées en tête… En effet, selon El Chiringuito, il rêverait de revenir à Barcelone ! Il serait même prêt à baisser son salaire pour retourner en Catalogne, qui est au courant du plan de l'Uruguayen. La direction blaugrana n’exclurait pas cette possibilité qui pourrait être un bon plan de secours vu qu'il sera gratuit, en cas d'échec dans le dossier Lewandowski.

Paris va officialiser sa première recrue rapidement

Le Paris Saint-Germain sort d'une saison plutôt décevante sportivement, mais il y a eu tout de même quelques bonnes surprises. Nuno Mendes en fait partie ! Le jeune latéral gauche de 19 ans a rapidement pris ses marques pour devenir un titulaire indéboulonnable. Et bien d'après le journal Record, il va être récompensé puisque d'ici la fin du mois le PSG va lever son option d'achat qui s'élève tout de même à 40 M€. On rappelle que le jeune international portugais était prêté cette saison par le Sporting.