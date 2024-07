CdM : les dossiers de candidatures des éditions 2030 et 2034 déposés

La remise des dossiers de candidature des sept associations membres de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 et 2034 s’est passée ce lundi, à Paris. Une procédure dont s’est félicité Gianni Infantino, président de la FIFA. « Je voudrais remercier les présidents des six confédérations de la FIFA avec qui j’ai pu échanger, ainsi que tous les pays candidats ici présents, autour d’un accord historique », a indiqué la FIFA sur son site officiel. Le Suisse a également déclaré que ces deux compétitions seront une « célébration du football et de l’unité. »

Le communiqué rappelle aussi que «le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité en octobre 2023 que l’unique candidat à la Coupe du Monde de la FIFA 2030. » Cette prochaine édition se déroulera au Maroc, au Portugal et en Espagne. Et dans le cadre des 100 ans du tournoi, les trois premiers matchs se disputeront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Le Conseil de la FIFA a décidé que l’édition 2034 serait organisée «soit par la Confédération asiatique de football, soit par la Confédération du football d’Océanie». L’Arabie saoudite, seul pays à avoir soumis une candidature à temps, est la grande favorite et la probable organisatrice.