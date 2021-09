Ukraine-France : vers deux surprises dans le onze des Bleus

L'équipe de France affronte l'Ukraine ce soir dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde (à suivre en live commenté sur FM). Après leur triste match nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), les Bleus devront rectifier le tir. Didier Deschamps aussi, lui qui a finalement prévu des petits changements dans son onze de départ.

La suite après cette publicité

En plus de Kylian Mbappé qui est forfait pour la fin de ce rendez-vous international, le sélectionneur devrait faire confiance à Tchouaméni à la place de Thomas Lemar, décevant mercredi dernier. Enfin, selon RMC, Raphaël Varane et Karim Benzema ne seront pas titulaires à Kiev, pour être remplacés par Kurt Zouma et Anthony Martial.