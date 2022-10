Blanc, Lacazette, Bleus : Moussa Dembele espère une révolution à l'OL

La suite après cette publicité

Cette Ligue 1 édition 2022/2023 n'est pour le moment pas la meilleure saison de Moussa Dembele. Après avoir inscrit 22 buts et délivré 5 passes décisives l'an passé entre le championnat et la Ligue Europa, l'attaquant français n'arrive pas à briller dans cet exercice en demi-teinte de l'Olympique Lyonnais, actuel neuvième de L1. Une mauvaise dynamique qui a provoqué la colère des supporters, que le buteur de 26 ans semble comprendre, à quelques heures d'affronter Rennes dans le cadre de la 11e journée de championnat.

Un renouveau avec Blanc ?

«Forcément c'est une situation compliquée pour le club (4 défaites et 1 nul sur les 5 derniers matches de l'OL, ndlr), les joueurs, le staff et les supporters. (...) Oui je la comprends (la colère des fans, ndlr), c'est logique. J'essaye de me mettre à leur place. Franchement, j'aurais été déçu et en colère contre mes joueurs. Il faut essayer de relativiser, se pencher vers l'avenir et essayer de remonter la pente», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Téléfoot, s'exprimant sur l'arrivée de son nouvel entraîneur : Laurent Blanc.

«Je dirais un renouveau. C'est un entraîneur offensif, mais après il aime bien avoir une relation particulière avec tout le monde. C'était un grand joueur avant d'être un grand coach, c'est un grand homme. Donc à nous de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'il demande. Il y a un peu plus d'intensité je dirais, mais c'est normal on en a besoin. Forcément, si on est à cette place, c'est que des choses n'ont pas marché. Il est là pour remettre de l'ordre et c'est normal.» Le natif de Pontoise a également eu un petit mot pour son ancien coach Peter Bosz : «c'était un grand coach, malheureusement ça n'a pas bien fonctionné pour lui. Il n'a pas réussi à nous inculquer ses valeurs et sa philosophie. Mais y'a quand même eu du bon. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir.»

Un duo offensif avec Lacazette possible

Toujours au micro de TF1, l'ancien attaquant du PSG et du Celtic s'est confié sur son manque de temps de jeu cette saison. En effet, il n'a été titulaire qu'à 2 reprises depuis le début de l'exercice sur ses 7 matches joués, pour 2 réalisations inscrites. «C'est sur le terrain qu'on s'exprime le mieux. Après, c'est à moi de continuer à travailler. Il y a de bons joueurs, de la concurrence. C'est à moi de me mettre au service du collectif.» Son profil pourrait d'ailleurs lui permettre d'être aligné avec son coéquipier mais également concurrent Alexandre Lacazette : «c'est plus un joueur qui aime bien décrocher et toucher le ballon. Moi, je suis plus un pivot, je peux jouer dans la profondeur. Je suis plus un buteur que lui. (...) Je pense qu'on a cette complémentarité qui fait que les deux ça peut marcher.»

En cas de meilleures performances en championnat sous le maillot lyonnais, Moussa Dembele espère retrouver les Bleus, lui qui est le meilleur buteur des Espoirs (13 buts en 25 matches) sans pour autant goûté aux A. «Oui, c'est sûr que si je peux le faire en club, je peux le faire en sélection. Après, il y a de grands joueurs donc ils méritent plus que moi peut-être... C'est à moi de travailler plus. Un manque peut-être. Après, on ne sait jamais... tout peut arriver. Si je n'y suis pas, c'est que je dois encore travailler tout simplement, marquer, gagner et prendre des points, ce qui est le plus important aujourd'hui. Le Mondial ? Il faut se donner le droit d'espérer (...) et ça passe par des performances en club tout simplement.» Enfin, interrogé sur son avenir, le numéro 9 a affirmé ne pas avoir fait son choix, lui qui est libre de tout contrat l'été prochain...

