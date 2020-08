Metz-AS Monaco : les compositions officielles

Une semaine après son match nul inaugural à domicile face au Stade de Reims (2-2), l'AS Monaco de Niko Kovac se déplace au stade Saint-Symphorien de Metz à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Surpris par la vélocité des attaquants rémois, les asémistes avaient sauvé le point du match nul grâce à deux buts de leur charnière centrale, Axel Disasi (45e+2) et Benoît Badiashile (55e). Cet après-midi, l'ASM voudra donc remporter son premier succès pour véritablement lancé sa saison. Pour les Grenats, c'est tout simplement le match de reprise, après que le match d'ouverture face au PSG ait été reporté.

Pour celui-ci, les Messins se présentent en 4-3-3, avec Alexandre Oukidja dans les buts et une ligne défensive composée, de gauche à droite, de Matthieu Udol, John Boye, Dylan Bronn et Fabien Centonze. Au milieu, Victorien Angban est associé à Vincent Pajot et Habib Maïga. Alors que devant, Ibrahima Niane est épaulé par Opa Nguette et Farid Boulaya. Les Monégasques, alignés dans un système identique, ont pour dernier rempart Benjamin Lecomte. Devant lui, Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Axel Disasi et le revenant Djibril Sidibé forment la défense. Tandis qu'un cran plus haut, Youssouf Fofana animera l'entrejeu aux côtés d'Aurélien Tchouaméni et d'Aleksandr Golovin. En attaque, Wissam Ben Yedder, Henry Onyekuru et Gelson Martins seront chargés de porter le danger dans le camp adverse.

Les compositions officielles :

FC Metz : Oukidja - Udol, Boye, Bronn, Centonze - Pajot, Angban, Maïga - Nguette, Niane, Boulaya.

#FCMASM La composition messine pour affronter l’@AS_Monaco vous est présentée par ABC Groupe ! 💪 pic.twitter.com/FSBuZQEAfZ — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 30, 2020

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Badiashile, Disasi, Sidibé - Tchouaméni, Fofana, Golovin - Onyekuru, Ben Yedder, Martins.